Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо сервировочное «Революшн Джейд»
Линейка барная «Баллантайнс Файнест» 12 лет
Блюдо для подачи «Кратер»
Щипцы для мяса «Проотель», вилка-ложка
Нож для рыбы «Библос» сталь нержавеющая
Ложка столовая «Дистрикт Блэк Голд Мэтт»
Нож для рыбы «Суперга» сталь нержавеющая
Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный
Ложка столовая «Гест стар»
Миска «Пинки», керамика, 0.5л
Ложка барная Пробар, серебристая
Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая
Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая
Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая
Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый
Ложка барная «Пробар» с вилочкой, сталь нержавеющая, серебристый
Ложка барная «Пробар Премиум Пьюр» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый
Ложка для соуса, «Проотель», сталь нержавеющая, 105 мм, металлическая