Характеристики товара
Описание
Наконечник с мадлером
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина270 мм
- Ширина25 мм
- Вес0,45 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Наконечник с мадлером
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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