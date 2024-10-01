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Ложка барная «Пробар Премиум Пьюр» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый - фото 1Ложка барная «Пробар Премиум Пьюр» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый - фото 2Ложка барная «Пробар Премиум Пьюр» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый - фото 3

Ложка барная «Пробар Премиум Пьюр» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-057-782
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Наконечник с мадлером

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина25 мм
  • Вес0,45 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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