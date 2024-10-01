Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина280 мм
- Ширина30 мм
- Вес0,06 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый
Вилка столовая «Анзо»
Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный
Блюдо для пиццы «Это»
Емкость для льда «Тэкс-Мэкс» нержавеющая сталь, металлический
Крышка, сталь нержавеющая, 19 см, металлическая
Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм
Тарелка глубокая «Млечный путь голубой»
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 52 см, металлический
Нож столовый «Атлантис Бейсик»
Ложка барная Пробар, серебристая
Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая
Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая
Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, 300*35, серебристая
Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая
Ложка барная «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристая матовая
Ложка барная «Пробар Премиум Пьюр» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый
Ложка для соуса, «Проотель», сталь нержавеющая, 105 мм, металлическая