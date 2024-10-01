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Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая - фото 1

Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая

Артикул: CH-057-736
6 оценок
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Фотография товара Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина330 мм
  • Ширина23 мм
  • Вес0,05 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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