Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина310 мм
- Ширина120 мм
- Объем1.14 л
- Материалалюминий
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
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Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала, высота 22мм
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала, высота 22мм
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