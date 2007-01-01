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Совок для льда и сыпучих продуктов - фото 1

Совок для льда и сыпучих продуктов

Артикул: CH-071-651
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина310 мм
  • Ширина120 мм
  • Объем1.14 л
  • Материалалюминий
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Предыдущий товар в категории Совок для льда и сыпучих продуктов, 3 л
Фотография товара Совок для льда и сыпучих продуктов, 3 л от компании ChiedoCover.
Следующий Совок для льда и сыпучих продуктов 1,74 л
Фотография товара Совок для льда и сыпучих продуктов 1,74 л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина120 мм
  • Объем1.14 л
  • Материалалюминий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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Совок для льда и сыпучих продуктов
Совок для льда и сыпучих продуктов
990
В корзине

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