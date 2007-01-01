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Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное - фото 1Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное - фото 2

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное

Артикул: CH-062-202
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина390 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота300 мм
  • Диаметр50 мм
  • Вес0.127 кг
  • Объем0.165 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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