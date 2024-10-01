Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 984
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина112 мм
- Ширина23 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 984
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо для подачи «Базальт»
Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серый цвет
Тарелка «Пати»
Ложка для коктейлей, «Лозанна», сталь нержавеющая, 15 см
Тарелка глубокая «Катя»
Кувшин с крышкой, пластик 1,5л
Поднос, бамбук
Коктейльная рюмка «Новеченто»
Доска для стейка с двумя соусниками бук, сталь нержавеющая, светлое дерево, металлический
Соусник нержавеющая сталь 60 мл, металлический, серебряный
Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, черный, матовый
Ложка кофейная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Гранд», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Аркада», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Визув», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Штутгарт», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая
Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка кофейная, сталь нержавеющая
Блюдо для подачи «Базальт»
Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серый цвет
Тарелка «Пати»
Ложка для коктейлей, «Лозанна», сталь нержавеющая, 15 см