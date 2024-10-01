Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Производитель применяет прочный материал, который не покрывается микротрещинами, царапинами при ежедневном использовании в кафе и ресторанах. Этот салатник белого цвета большого объема на 1 л имеет форму круглой пиалы. Его диаметр 168 мм, высота 70 мм. Изделие без декора, поэтому хорошо сочетается с остальными товарами серии Кунстверк при сервировке: белые чашки и чайники, круглые и квадратные тарелки. Салатники можно штабелировать при хранении. Их гладкую поверхность легко мыть.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота70 мм
- Диаметр168 мм
- Вес0,54 кг
- Объем1 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт