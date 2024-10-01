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Салатник «Кунстверк» фарфор 1 л, белый - фото 1

Салатник «Кунстверк» фарфор 1 л, белый

Артикул: CH-061-760
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Производитель применяет прочный материал, который не покрывается микротрещинами, царапинами при ежедневном использовании в кафе и ресторанах. Этот салатник белого цвета большого объема на 1 л имеет форму круглой пиалы. Его диаметр 168 мм, высота 70 мм. Изделие без декора, поэтому хорошо сочетается с остальными товарами серии Кунстверк при сервировке: белые чашки и чайники, круглые и квадратные тарелки. Салатники можно штабелировать при хранении. Их гладкую поверхность легко мыть.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр168 мм
  • Вес0,54 кг
  • Объем1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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