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Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная - фото 1Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная - фото 2Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная - фото 3Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная - фото 4

Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная

Артикул: CH-061-853
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 7 692.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Вес0,19 кг
  • Материалхромированная сталь
  • Цветхромированный

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