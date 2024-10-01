Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Ложка сделана из нержавеющей стали – прочного инертного материала, который не меняет свой вид при активной эксплуатации. Металлический прибор не становится темным и не покрывается пятнами от пищевых кислот. Изделие сделано в классическом дизайне с минимальной отделкой по контуру ручки. Посуду можно мыть вручную и в посудомоечной машине
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Глубина4 мм
- Вес0.055 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт