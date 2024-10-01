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Ложка столовая «Перле» - фото 1

Ложка столовая «Перле»

Артикул: CH-060-824
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Ложка сделана из нержавеющей стали – прочного инертного материала, который не меняет свой вид при активной эксплуатации. Металлический прибор не становится темным и не покрывается пятнами от пищевых кислот. Изделие сделано в классическом дизайне с минимальной отделкой по контуру ручки. Посуду можно мыть вручную и в посудомоечной машине

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина4 мм
  • Вес0.055 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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