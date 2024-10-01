Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка столовая «Перле» длиной 21,2 см и шириной 4 мм станет отличным решением для сервировки столов. У вилки лаконичная форма, овальная каплевидная ручка с тонким обрамлением по краю. При этом у столового прибора стандартные четыре зубца и удобная широкая форма, что делает инструмент максимально удобным для всех.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина212 мм
- Глубина4 мм
- Вес0.046 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт