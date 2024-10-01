Товар в корзине. Перейти
Вилка столовая «Адажио», длина 205мм - фото 1Вилка столовая «Адажио», длина 205мм - фото 2

Вилка столовая «Адажио», длина 205мм

Артикул: CH-060-755
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вилка столовая «Калипсо», длина 200мм
Фотография товара Вилка столовая «Калипсо», длина 200мм от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка столовая «Сан Ремо»
Фотография товара Ложка столовая «Сан Ремо» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Столовая вилка «Адажио» сделана из такого металла, поэтому она не деформируется и не теряет красивый металлический блеск при частом применении в столовых, кафе, ресторанах. У нее классическая форма с четырьмя зубцами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина205 мм
  • Глубина4 мм
  • Вес0.042 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №4» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №4», произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №4»

10
В наличии 700 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6702
1 690 ₽Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная

6
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для яйца «Крафт» фарфор, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Подставка для яйца «Крафт» фарфор, терракот

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Форма для запекания прямоугольная «Бель Кузин», произведённого компанией ChiedoCover
от2 6804
2 790 ₽Оптовая цена

Форма для запекания прямоугольная «Бель Кузин»

12
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», диаметр 215мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», диаметр 215мм

11
В наличии 45 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка с блюдцем «Капелло» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Креманка с блюдцем «Капелло» стекло

5
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7208
5 090 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи прямоугольный с бортом, дуб

6
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Нью Белл» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Нью Белл» стекло

7
В наличии 2016 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Эрбосо Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, бирюзовый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эрбосо Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, бирюзовый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Эрбосо Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, бирюзовый, бежевый

12
В наличии 24 шт.

Другие товары из раздела вилки столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм

13
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Элит», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Элит», длина 210мм

15
В наличии 504 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик», длина 190мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик», длина 190мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Саппоро бэйсик», длина 190мм

9
В наличии 535 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Риволи», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Риволи», длина 200мм

15
В наличии 1632 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Атлантис Бейсик», произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Атлантис Бейсик»

15
В наличии 848 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Кубизм 21» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Кубизм 21», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2801
1 290 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Кубизм 21»

14
В наличии 360 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер»

9
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Ханна антик», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1206
1 190 ₽

Вилка столовая «Ханна антик»

9
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Астория» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Астория» сталь нержавеющая

5
В наличии 34 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая

15
В наличии 83 шт.

Товар в корзине

Вилка столовая «Адажио», длина 205мм
Вилка столовая «Адажио», длина 205мм
от 530
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №4» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №4», произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №4»

10
В наличии 700 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6702
1 690 ₽Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная

6
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для яйца «Крафт» фарфор, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Подставка для яйца «Крафт» фарфор, терракот

12
В наличии 1 шт.