Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Столовая вилка «Адажио» сделана из такого металла, поэтому она не деформируется и не теряет красивый металлический блеск при частом применении в столовых, кафе, ресторанах. У нее классическая форма с четырьмя зубцами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина205 мм
- Глубина4 мм
- Вес0.042 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт