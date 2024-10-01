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Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» - фото 1

Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер»

Артикул: CH-061-118
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветмедный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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