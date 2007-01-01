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Настоящее фото товара Мандолина В-Блейд, 5 насадок с держателем, произведённого компанией ChiedoCover
Мандолина В-Блейд, 5 насадок с держателем
14 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Мандолина В-Блейд, 5 насадок с держателем - фото 1

Мандолина В-Блейд, 5 насадок с держателем

Артикул: CH-071-515
14 оценок
Основные характеристики
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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