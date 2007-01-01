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Темпер для кофе, фиолетовая ручка - фото 1

Темпер для кофе, фиолетовая ручка

Артикул: CH-071-707
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр58 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Темпер для кофе, фиолетовая ручка
Темпер для кофе, фиолетовая ручка
1 990
В корзине

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