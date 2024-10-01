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Молоток для отбивания мяса, «Проотель», алюминиевый, 22/9 см, металлический - фото 1

Молоток для отбивания мяса, «Проотель», алюминиевый, 22/9 см, металлический

Артикул: CH-058-937
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Вес0,420 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсерый

Отзывы

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