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Яйцерезка, сталь нержавеющая, 13 см, металлическая

Артикул: CH-058-923
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Ширина130 мм
  • Высота20 мм
  • Вес0,54 кг
  • Материалсталь
  • Цветсерый

Отзывы

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