Мармит, 10 л, суповой, электрический
Мармит, 10 л, суповой, электрический
5 оценок
27 290
Мармит, 10 л, суповой, электрический

Мармит, 10 л, суповой, электрический

Артикул: CH-071-521
5 оценок
Основные характеристики
  • Объем10 л
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем10 л
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

