Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Моллек букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Моллек букле темно-серый
7 оценок
9 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Моллек букле темно-серый - фото 1Стул Моллек букле темно-серый - фото 2Стул Моллек букле темно-серый - фото 3Стул Моллек букле темно-серый - фото 4Стул Моллек букле темно-серый - фото 5Стул Моллек букле темно-серый - фото 6Стул Моллек букле темно-серый - фото 7

Стул Моллек букле темно-серый

Артикул: CH-080-450
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Моллек с обивкой из трендовой ткани букле в тёмно-сером цвете станет заметной деталью в любом помещении. Мягкое сиденье с наполнителем из ППУ и округлая спинка обеспечивают высокий уровень комфорта даже при длительном использовании. Металлический каркас со стальными ножками в черном цвете добавляет прочности и делает конструкцию устойчивой. Модель легко стопируется, что удобно при хранении или транспортировке, а также выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь надежным и долговечным элементом интерьера. Подпятники на ножках защищают пол от повреждений и препятствуют скольжению. Лаконичный дизайн делает этот стул универсальным решением как для дома — кухни или гостиной, так и для общественных пространств: кафе, банкетных или конференц-залов, идеально дополняя современные пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Высота посадочного места 500 мм
  • Вес7.55 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки310 мм
  • Вес упаковки8.55 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге

50
Фотография товара Стул Ресничка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ресничка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Ресничка

38
Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена

Стул Kenner 151 KS, бежевый/ черный каркас

75
Распродажа
Фотография товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5908
8 190 ₽

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

45
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99021
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр бежевый

26
В наличии 45 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Стул Эдмонтон, пластиковый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Эдмонтон, пластиковый, черный

50
Распродажа
Фотография товара Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89036
4 490 ₽Оптовая цена

Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс

47
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Фоджа, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Фоджа, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Фоджа, желтый

34
Распродажа
Настоящее фото товара Стул металлический Tolix, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19019
7 590 ₽Оптовая цена

Стул металлический Tolix

13
Распродажа
Фотография товара Стул Karol, терракотовый, шенилл, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Karol, терракотовый, шенилл, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49045
15 290 ₽Оптовая цена

Стул Karol, терракотовый, шенилл, черный каркас

10
В наличии 63 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Сидни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сидни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Сидни, белый

9
Фотография товара Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой

14
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79042
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас

32
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол обеденный Версаль бук, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Версаль бук, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от48 900

Стол обеденный Версаль бук, старинный орех

39
Настоящее фото товара Стол Палермо, белый матовый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Палермо, белый матовый, светлое дерево

6
Распродажа
Фотография товара Стол лофт Ray HPL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Ray HPL, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29016
8 590 ₽

Стол лофт Ray HPL

8
Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
Оптовая цена

Стол обеденный раздвижной

41
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Гюрен лофт черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Гюрен лофт черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39044
9 500 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Гюрен лофт черный

31
В наличии 5 шт.
Фотография товара Cтол МОДЕРН, 1500x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол МОДЕРН, 1500x1000, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена

Cтол МОДЕРН, 1500x1000

46
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от21 79025
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Натуральное дерево

5
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt пэчворк

26
В наличии 95 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло Zen 105, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Кресло Zen 105

14
Распродажа
Фотография товара Стул Prism, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prism, серый , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Prism, серый

6
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Snuc, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена

Стул Snuc, черный

14
Фотография товара Стул Snuc, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Snuc, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена

Стул Snuc, серый

10
Фотография товара Стул с подлокотниками Flow, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Flow, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Flow, черный

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), серый

12
Фотография товара Стул Marinete, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, черный

26
В наличии 4 шт.В пути 100 шт.
New
Фотография товара Стул HERMAN ЛАТТЕ #25, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN ЛАТТЕ #25, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул HERMAN ЛАТТЕ #25, велюр / черный каркас

5
В наличии 41 шт.
New
Фотография товара Стул PONTUS 360 град. поворот. KN01-05 Бежевый/ BZ1046-11 Бежевый/ Шоколадное золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PONTUS 360 град. поворот. KN01-05 Бежевый/ BZ1046-11 Бежевый/ Шоколадное золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стул PONTUS 360 град. поворот. KN01-05 Бежевый/ BZ1046-11 Бежевый/ Шоколадное золото

13
В наличии 5 шт.В пути 90 шт.

Товар в корзине

Стул Моллек букле темно-серый
Стул Моллек букле темно-серый
9 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Сидни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сидни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Сидни, белый

9
Фотография товара Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой

14
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79042
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас

32
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол обеденный Версаль бук, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Версаль бук, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от48 900

Стол обеденный Версаль бук, старинный орех

39

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности