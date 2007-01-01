Характеристики товара
Описание
Стул Моллек с обивкой из трендовой ткани букле в тёмно-сером цвете станет заметной деталью в любом помещении. Мягкое сиденье с наполнителем из ППУ и округлая спинка обеспечивают высокий уровень комфорта даже при длительном использовании. Металлический каркас со стальными ножками в черном цвете добавляет прочности и делает конструкцию устойчивой. Модель легко стопируется, что удобно при хранении или транспортировке, а также выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь надежным и долговечным элементом интерьера. Подпятники на ножках защищают пол от повреждений и препятствуют скольжению. Лаконичный дизайн делает этот стул универсальным решением как для дома — кухни или гостиной, так и для общественных пространств: кафе, банкетных или конференц-залов, идеально дополняя современные пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина600 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Высота посадочного места 500 мм
- Вес7.55 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасасталь
- Допустимая нагрузка120
- Цветтемно-серый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки310 мм
- Вес упаковки8.55 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики610
- Изделия стопируютсяНет