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Держатель карточек, ценников - фото 1

Держатель карточек, ценников

Артикул: CH-071-390
12 оценок
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Фотография товара Держатель ведерка для шампанского настольный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Скалка вращающаяся с ручками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Материалметалл

Отзывы

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Товар в корзине

Держатель карточек, ценников
Держатель карточек, ценников
690
В корзине

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