Характеристики товара
Описание
Линейка барная предназначена для «Гленливет» 12, 15 лет объемом 0.7, 0.75, 1л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.008 кг
- Материалпластик
Линейка барная предназначена для «Гленливет» 12, 15 лет объемом 0.7, 0.75, 1л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Ро Дизайн Бай Эрбиси» фарфор, коричневый
Ложка столовая «Шарм»
Тарелка «Скандинавия», мелкая
Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик
Нож столовый «Алабама Сэнд»
Лопата для пиццы алюминиевая, дерево
Линейка барная «Байкал - Nerpa»
Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 200мм
Мадлер, сталь нержавеющая, пластик, стальной
Тарелка для пасты «Солэр», 0.18
Линейка барная «Хеннесси Vs, Vsop, Xo»
Линейка барная «Фруко Шульц»
Линейка барная «Пинч энд Дроп»
Линейка барная «Белуга»
Линейка барная «Джарола»
Линейка барная «Немирофф - Премиум - Эгоист»
Линейка барная «Беллс - Скоттиш Лидер»
Линейка барная «Арарат 3 звезды - Арарат 7 лет»
Линейка барная «Don Alejandro Tequila»
Линейка барная «Carta Vieja Ron»