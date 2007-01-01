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Мармит суповой, 2 отделения по 4 литра - фото 1

Мармит суповой, 2 отделения по 4 литра

Артикул: CH-078-109
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота350 мм
  • Объем4 л
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

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Мармит суповой, 2 отделения по 4 литра
25 390
В корзине

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