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Чафиндиш, 5 л и подставка, нержавейка - фото 1

Чафиндиш, 5 л и подставка, нержавейка

Артикул: CH-078-113
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр350 мм
  • Объем5 л
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Чафиндиш, 5 л и подставка, нержавейка
Чафиндиш, 5 л и подставка, нержавейка
16 090
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