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Машина для протирки пюре и 5 дисков, "Профи" - фото 1

Машина для протирки пюре и 5 дисков, "Профи"

Артикул: CH-071-523
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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Товар в корзине

Машина для протирки пюре и 5 дисков, "Профи"
Машина для протирки пюре и 5 дисков, "Профи"
13 090
В корзине

С этим товаром покупают