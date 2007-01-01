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Настоящее фото товара Мармит "Геноа" электрический, произведённого компанией ChiedoCover
Мармит "Геноа" электрический
6 оценок
45 690
Товар в корзине. Перейти
Мармит "Геноа" электрический - фото 1

Мармит "Геноа" электрический

Артикул: CH-071-520
6 оценок
Основные характеристики
  • Объем5.5 л
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем5.5 л
  • Материалпластик, нержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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