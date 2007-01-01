Характеристики товара
Описание
Чехол из прочной ткани Oxford 600D надёжно защищён от влаги и загрязнений, быстро сохнет и легко снимается благодаря удобным молниям.
Крепление продумано до мелочей: матрас фиксируется с помощью «кармашка» на спинке и двух лент на липучке — в основной части и у подножья шезлонга.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1830 мм
- Ширина600 мм
- Высота45 мм
- Цветслоновая кость
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет