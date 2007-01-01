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Матрас на пластиковый шезлонг Mash

Артикул: CH-077-400
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Чехол из прочной ткани Oxford 600D надёжно защищён от влаги и загрязнений, быстро сохнет и легко снимается благодаря удобным молниям.

Крепление продумано до мелочей: матрас фиксируется с помощью «кармашка» на спинке и двух лент на липучке — в основной части и у подножья шезлонга.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1830 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота45 мм
  • Цветслоновая кость
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Матрас на пластиковый шезлонг Mash
Матрас на пластиковый шезлонг Mash
8 790
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