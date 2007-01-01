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Шезлонг Agalla бежевый без матраса

Артикул: CH-077-411
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Отдыхайте с комфортом на шезлонге Agalla из искусственного ротанга бежевого цвета!

Изготовленный из первоклассного искусственного ротанга, с двойным полукруглым плетением и прочным стальным каркасом, шезлонг Agalla обеспечивает надежность и долговечность.

С шезлонгом Agalla вы сможете расслабиться и насладиться солнцем, ведь он выдерживает нагрузку до 120 кг.

Колесики делают использование шезлонга еще более удобным и практичным.

Приобретая шезлонг Agalla, вы получаете гарантийный срок на 1 год, что подтверждает высокое качество и надежность этого продукта.

Отдыхайте с удовольствием на шезлонге Agalla

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1980 мм
  • Ширина640 мм
  • Высота350 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Шезлонг Agalla бежевый без матраса
Шезлонг Agalla бежевый без матраса
30 690
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