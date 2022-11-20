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Шезлонг-лежак пластиковый Eden, тортора - фото 1Шезлонг-лежак пластиковый Eden, тортора - фото 2

Шезлонг-лежак пластиковый Eden, тортора

Артикул: CH-052-576
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модель выполнена из полипропилена, устойчивого к УФ-излучениям.
В конструкции предусмотренны небольшие колеса, для легкого перемещения.
Регулирование спинки (4 положения).
Небольшой вес.
Возможность штабелирования, что позволяет экономить место при хранении и транспортировке.
Идеально подходит для галечного пляжа.
Максимальная глубина погружения в воду должна составлять не более 300 мм.

Количество в упаковке: 17 шт.

Объем упаковки: 3.041 м3

Размер упаковки: 1720х710х2250 мм

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Основные характеристики

  • Длина1945 мм
  • Ширина710 мм
  • Высота850 мм
  • Вес14,7 кг
  • Максимальная нагрузка500 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаполипропилен
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИталия

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