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Настоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Eden, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Шезлонг-лежак пластиковый Eden, тортора
6 оценок
19 990
Товар в корзине. Перейти
Шезлонг-лежак пластиковый Eden, тортора - фото 1Шезлонг-лежак пластиковый Eden, тортора - фото 2

Шезлонг-лежак пластиковый Eden, тортора

Артикул: CH-052-576
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1945 мм
  • Ширина710 мм
  • Высота850 мм
  • Вес14,7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модель выполнена из полипропилена, устойчивого к УФ-излучениям.
В конструкции предусмотренны небольшие колеса, для легкого перемещения.
Регулирование спинки (4 положения).
Небольшой вес.
Возможность штабелирования, что позволяет экономить место при хранении и транспортировке.
Идеально подходит для галечного пляжа.
Максимальная глубина погружения в воду должна составлять не более 300 мм.

Количество в упаковке: 17 шт.

Объем упаковки: 3.041 м3

Размер упаковки: 1720х710х2250 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1945 мм
  • Ширина710 мм
  • Высота850 мм
  • Вес14,7 кг
  • Максимальная нагрузка500 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаполипропилен
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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