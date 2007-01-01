Характеристики товара
Описание
Модель выполнена из полипропилена, устойчивого к УФ-излучениям.
В конструкции предусмотренны небольшие колеса, для легкого перемещения.
Регулирование спинки (4 положения).
Небольшой вес.
Возможность штабелирования, что позволяет экономить место при хранении и транспортировке.
Идеально подходит для галечного пляжа.
Максимальная глубина погружения в воду должна составлять не более 300 мм.
Количество в упаковке: 17 шт.
Объем упаковки: 3.041 м3
Размер упаковки: 1720х710х2250 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1945 мм
- Ширина710 мм
- Высота850 мм
- Вес14,7 кг
- Максимальная нагрузка500 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаполипропилен
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет