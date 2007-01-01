Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мешок кондитерский, 53 см, особо прочные швы, 100 шт/рул, произведённого компанией ChiedoCover
Мешок кондитерский, 53 см, особо прочные швы, 100 шт/рул
14 оценок
1 890
Товар в корзине. Перейти
Мешок кондитерский, 53 см, особо прочные швы, 100 шт/рул - фото 1

Мешок кондитерский, 53 см, особо прочные швы, 100 шт/рул

Артикул: CH-071-535
14 оценок
Основные характеристики
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мешок кондитерский, 46 см, розовый, 100 шт/рул
Фотография товара Мешок кондитерский, 46 см, розовый, 100 шт/рул от компании ChiedoCover.
Следующий Мешок кондитерский, 46 см, особо прочные швы, 100 шт/рул
Фотография товара Мешок кондитерский, 46 см, особо прочные швы, 100 шт/рул от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож десертный "Antic", произведённого компанией ChiedoCover
490

Нож десертный "Antic"

6
В наличии 7644 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Филет», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Нож столовый «Филет»

6
В наличии
Фотография товара Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Далматинцы», произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Далматинцы»

6
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая 20,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая 20,5л

7
В наличии
Настоящее фото товара Нож столовый «Ивен», произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Нож столовый «Ивен»

6
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка «Рандом», произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Тарелка «Рандом»

11
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм

12
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Совок для льда, сталь нержавеющая

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Открывалка для бутылок сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Открывалка для бутылок сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Открывалка для бутылок сталь нержавеющая, серебристый

6
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела кухонный инвентарь

Фотография товара Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 14,5 см, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 14,5 см, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 14,5 см, прозрачный

10
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл, произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл

6
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стопка «Бостон шот», стекло, 55мл, произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Стопка «Бостон шот», стекло, 55мл

10
В наличии 21420 шт.
Настоящее фото товара Горшочек "Псковский", керамика, произведённого компанией ChiedoCover
390

Горшочек "Псковский", керамика

14
Настоящее фото товара Кассета для мойки посуды без перегородок (дно крупная сетка), произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Кассета для мойки посуды без перегородок (дно крупная сетка)

10
В наличии 299 шт.
Фотография товара Мармит "Burano" электрический, с термо-дисплеем, 10 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мармит "Burano" электрический, с термо-дисплеем, 10 л, произведённого компанией ChiedoCover
126 990

Мармит "Burano" электрический, с термо-дисплеем, 10 л

10
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Центрифуга для сушки листьев салата, 20 л, произведённого компанией ChiedoCover
19 490

Центрифуга для сушки листьев салата, 20 л

10
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Мармит Хилл, нержавеющая сталь, 4,5л, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Мармит Хилл, нержавеющая сталь, 4,5л

15
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Мармит электрический Модерн, металл, 8,5л, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена

Мармит электрический Модерн, металл, 8,5л

11
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Мармит электрический Тим, сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Мармит электрический Тим, сталь нержавеющая, полипропилен

9
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Мешок кондитерский, 53 см, особо прочные швы, 100 шт/рул
Мешок кондитерский, 53 см, особо прочные швы, 100 шт/рул
1 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож десертный "Antic", произведённого компанией ChiedoCover
490

Нож десертный "Antic"

6
В наличии 7644 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Филет», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Нож столовый «Филет»

6
В наличии
Фотография товара Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Далматинцы», произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Далматинцы»

6
В наличии 34 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности