Характеристики товара
Описание
Изысканный и лаконичный барный стул «Малави LITE» – это идеальный вариант для домашней кухни, бара, ночного клуба, салона красоты или парикмахерской. Прочнейший каркас этого изделия в стиле баухаус изготовлен из хромированного металла, что одновременно и практично, и эстетично. Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Высота изделия регулируется в пределах 20 см. Устойчивая база из стали обеспечивает безопасное использование. Поворотно-подъемный механизм газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина460 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья395 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Высота до сиденья610 мм
- Высота посадочного места 610 мм
- Вес6.5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаповоротное основание
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки490 мм
- Вес упаковки13 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики540
- Изделия стопируютсяНет