Характеристики товара
Описание
Напряжение, В 220 Мощность, Вт 400 Подогрев без использования воды! Мармит - отличный выбор для заведений общественного питания с высокой посещаемостью, которые стремятся оптимизировать свою работу. Будь то официальное мероприятие или неформальная встреча, безводный мармит с сухим жаром — идеальное решение, сочетающее в себе эффективность и производительность.
НОВЫЙ БЕЗВОДНЫЙ МАРМИТ— это большой шаг вперед. В производстве мармитов используется новая технология нагрева, которая позволяет подогревать пищу без поддона для воды. Этот мармит — современное оборудование, которое делает подачу блюд более эффективной и удобной. Вам больше не придется беспокоиться о том, что нужно доливать воду, или бояться, что он выкипит. Более того, его мощность составляет всего 400 Вт, что сравнительно мало по сравнению с предыдущим поколением электрических мармитов. Экономия рабочей силы и энергии означает, что вы сможете сократить расходы. Точное цифровое управление с 3 предустановленными уровнями температуры для простоты использования (54 °C, 76 °C и 88 °C). Усовершенствованный гидравлический шарнир с механизмом плавного и замедленного хода. Корпус и крышка из нержавеющей стали с зеркальной полировкой. Благодаря зеркальной поверхности мармит выглядит очень эстетично Большое стеклянное окошко позволяет видеть то, что лежит внутри не открывая крышку. Высота мармита с открытой крышкой 68 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина420 мм
- Ширина480 мм
- Высота220 мм
- Вес10.95 кг
- Объем5.5 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
- ФормаКвадратная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет