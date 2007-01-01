Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Металлический каркас "Лидер 2", белый, произведённого компанией ChiedoCover
Металлический каркас "Лидер 2", белый
13 оценок
3 490
Металлический каркас "Лидер 2", белый - фото 1Металлический каркас "Лидер 2", белый - фото 2Металлический каркас "Лидер 2", белый - фото 3Металлический каркас "Лидер 2", белый - фото 4

Металлический каркас "Лидер 2", белый

Артикул: CH-083-367
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1800*1000 мм
  • Материалсталь
  • Цветбелый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для прямоугольного стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1800*1000 мм
  • Материалсталь
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер каркасамм Размер столешницымм Ценаруб
1700х775 1800x800 3290
1700х775 1800x900 3390
1700х775 2000x900 3490
2000х775 2400x900 3590
2000х775 2700x900 3690
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

