Настоящее фото товара Каркас "Лидер 3", шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас "Лидер 3", шампань
12 оценок
3 790
Каркас "Лидер 3", шампань - фото 1Каркас "Лидер 3", шампань - фото 2Каркас "Лидер 3", шампань - фото 3Каркас "Лидер 3", шампань - фото 4

Каркас "Лидер 3", шампань

Артикул: CH-083-379
12 оценок
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницыD1500 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для круглого стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницыD1500 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
  • Цветшампань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер каркасамм Диаметр столешницымм Ценаруб
1040х920 1200 3690
1220х950 1500 3790
1320х1140 1800
 3990

Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

