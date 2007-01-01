Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Металлический каркас "Лидер 2", золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Металлический каркас "Лидер 2", золотой
9 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
Металлический каркас "Лидер 2", золотой - фото 1Металлический каркас "Лидер 2", золотой - фото 2Металлический каркас "Лидер 2", золотой - фото 3Металлический каркас "Лидер 2", золотой - фото 4

Металлический каркас "Лидер 2", золотой

Артикул: CH-083-368
9 оценок
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1800*1000 мм
  • Материалсталь
  • Цветзолотой
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1092EM, хром
Фотография товара Подстолье 1092EM, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Фотография товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для прямоугольного стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1800*1000 мм
  • Материалсталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер каркасамм Размер столешницымм Ценаруб
1700х775 1800x800 3290
1700х775 1800x900 3390
1700х775 2000x900 3490
2000х775 2400x900 3590
2000х775 2700x900 3690
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

