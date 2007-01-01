Характеристики товара
Описание
Далеко не каждый человек, работающий в офисе, может позволить себе вкусно поесть. Зачастую, кухня в офисном помещении бывает и не предусмотрена, особенно, если площадь всего предприятия невелика и на счету каждый квадратный метр. В таком случае, настоящим спасением для сотрудников может оказаться этот шкаф - мини-кухня для офиса. Его габариты (200х60х200 см), позволят установить его практически везде, а большое количество полок позволят не отказывать себе в полноценном питании даже на работе. Если вы волнуетесь о совместимости этой кухни с общим интерьером помещения, то вы делаете это абсолютно напрасно - её внешний вид абсолютно нейтрален, а возможность выбрать один из нескольких различных цветов избавит вас от всяких сомнений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина600 мм
- Высота2000 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки310 мм
- Высота упаковки770 мм
- Глубина упаковки2020 мм
- Вес упаковки130 кг
- Объём упаковки0.48 м3
- Изделия стопируютсяНет