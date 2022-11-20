Характеристики товара
Описание
Стильная и элегантная витрина-купе поможет придать вашему офису солидности, особенно, если вы поместите на неё какие-нибудь вещи, вызывающие у вас гордость за себя и свою работу. Выполненная из прочного ЛДСП высокого качества, эта витрина сможет без каких-либо нареканий прослужить вам долгие годы. Возможность подобрать цвет самостоятельно, из четырёх доступных вариантов, позволит сделать её ещё более гармонирующей с общим интерьером вашего помещения.
Общие габариты этой витрины - 120х35х210 см.
Закрывается витрина двумя прозрачными стеклянными раздвижными створками.
Основные характеристики
- Высота2100 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина350 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки2100 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки75.50 кг