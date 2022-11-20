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Офисный шкаф-купе, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф-купе, итальянский орех - фото 2

Офисный шкаф-купе, итальянский орех

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Мини кухня Pires, итальянский орех

Характеристики товара

Описание

Стильная и элегантная витрина-купе поможет придать вашему офису солидности, особенно, если вы поместите на неё какие-нибудь вещи, вызывающие у вас гордость за себя и свою работу. Выполненная из прочного ЛДСП высокого качества, эта витрина сможет без каких-либо нареканий прослужить вам долгие годы. Возможность подобрать цвет самостоятельно, из четырёх доступных вариантов, позволит сделать её ещё более гармонирующей с общим интерьером вашего помещения.

Общие габариты этой витрины - 120х35х210 см.
Закрывается витрина двумя прозрачными стеклянными раздвижными створками.

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Основные характеристики

  • Высота2100 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина350 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки180 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки2100 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки75.50 кг

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