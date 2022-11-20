Характеристики товара
Описание
Вашему выбору предлагается узкий закрытый пятиярусный стеллаж для бумаг с жалюзи. Он изготовлен на мебельной фабрике из ЛДСП материалов. Традиционный и выдержанный дизайн позволяет ему хорошо подойти практически в любой офис, актуальным и оптимальным элементом. Габариты стеллажа: ширина - 40; глубина – 37; высота – 200; Если Вам нужен компактный и удобный стеллаж, который удивительно подойдет для Вашего офиса, кабинета, архива и предоставит возможность сохранить бумаги в порядке, тогда эта модель для Вас.
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина400 мм
- Глубина370 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки2020 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки37 кг