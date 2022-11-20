Характеристики товара
Описание
Минималистический комплект офисной мебели идеально подойдет для экономичного обустройства рабочих мест. Простая геометрия изделий создает строгое настроение в офисе, а корпусные сегменты столов легко трансформируются в зависимости от требований конкретного помещения.
В данную комплектацию входит:
Стол угловой левый - 2 шт
Стол угловой правый - 2 шт
Тумба приставная - 4 шт
Маленький Экран - 2 шт
Длинный Экран - 2 шт
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина3300 мм
- Глубина3200 мм
- Вес380 кг
- МатериалЛДСП
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1620 мм
- Высота упаковки1220 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Объём упаковки1.26 м3
- Вес упаковки380 кг