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Настоящее фото товара Молочник 200 мл, фарфор, Аристократ, произведённого компанией ChiedoCover
Молочник 200 мл, фарфор, Аристократ
5 оценок
1 290
Товар в корзине. Перейти
Молочник 200 мл, фарфор, Аристократ - фото 1

Молочник 200 мл, фарфор, Аристократ

Артикул: CH-071-544
5 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.2 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.2 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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