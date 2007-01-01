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Кокотница, «Белая», Классик, фарфор, 180 мл, 5 см, белый - фото 1Кокотница, «Белая», Классик, фарфор, 180 мл, 5 см, белый - фото 2

Кокотница, «Белая», Классик, фарфор, 180 мл, 5 см, белый

Артикул: CH-062-721
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,208 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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