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Диспенсер для сливок и меда стекло, сталь нержавеющая 300 мл - фото 1

Диспенсер для сливок и меда стекло, сталь нержавеющая 300 мл

Артикул: CH-063-343
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота135 мм
  • Диаметр85 мм
  • Вес0,314 кг
  • Объем0,3 л
  • Материалстекло, нержавеющая сталь

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