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Питчер, 150 мл - фото 1

Питчер, 150 мл

Артикул: CH-071-593
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр55 мм
  • Объем0.15 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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