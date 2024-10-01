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Вилка столовая «Дистрикт Сильвер Мэтт» - фото 1

Вилка столовая «Дистрикт Сильвер Мэтт»

Артикул: CH-060-800
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Вилка серии «Дистрикт Сильвер Мэтт» имеет классическую форму, у нее 4 зубца и общая длина 20 см. Она сделана из нерж. стали 18/8, в которой 18% хрома и 8% никеля, поэтому прибор не ржавеет и не окисляется, не станет черным. У вилки матовая поверхность, поэтому она не скользит в руке. В серии District Silver Matte изделия с минимальным декором в виде полосы, отделяющей ручку. В нашем магазине можно заказать ножи, ложки в комплект к вилкам в серебристом цвете.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина26 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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