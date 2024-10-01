Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка серии «Дистрикт Сильвер Мэтт» имеет классическую форму, у нее 4 зубца и общая длина 20 см. Она сделана из нерж. стали 18/8, в которой 18% хрома и 8% никеля, поэтому прибор не ржавеет и не окисляется, не станет черным. У вилки матовая поверхность, поэтому она не скользит в руке. В серии District Silver Matte изделия с минимальным декором в виде полосы, отделяющей ручку. В нашем магазине можно заказать ножи, ложки в комплект к вилкам в серебристом цвете.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина26 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт