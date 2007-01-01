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Настоящее фото товара Матрас Ричардс, 80х190, произведённого компанией ChiedoCover
Матрас Ричардс, 80х190
14 оценок
11 590
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Матрас Ричардс, 80х190 - фото 1

Матрас Ричардс, 80х190

Артикул: CH-070-049
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина1900 мм
  • Высота200 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Матрас Торинс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цена указана в чехле жаккард/ППУ

Ортопедический матрас изготовлен на основе наполнителя Эластик (пенополиуретан 35 плотности) 3 см с одной стороны, эластик 2 см с другой и независимого пружинного блока ТФК высотой 14 см, 256 пружин на 1 м2, диаметр пружин 6 см.

Каждая пружинка зашита в отдельный чехол из износостойкого материала. По периметру установлен короб из ортопены. В качестве наполнителя с одной стороны используется высокоэластичная пена Эластик (пенополиуретан) 35 плотности толщиной с одной стороны 3 см, с другой стороны матраса 2 см и термовойлоком с обеих сторон, которая обладает средней степенью жесткости. Мелкоячеистая структура пены способствует воздухообмену и поддержанию здорового климата в спальне.

Пена Эластик абсолютно гипоаллергенна и обладает анатомическим эффектом, то есть легко подстраивается под контуры тела, и обеспечивает надежную поддержку позвоночнику.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина1900 мм
  • Высота200 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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