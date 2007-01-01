Характеристики товара
Описание
Цена указана в чехле жаккард/ППУ
Ортопедический матрас изготовлен на основе наполнителя Эластик (пенополиуретан 35 плотности) 3 см с одной стороны, эластик 2 см с другой и независимого пружинного блока ТФК высотой 14 см, 256 пружин на 1 м2, диаметр пружин 6 см.
Каждая пружинка зашита в отдельный чехол из износостойкого материала. По периметру установлен короб из ортопены. В качестве наполнителя с одной стороны используется высокоэластичная пена Эластик (пенополиуретан) 35 плотности толщиной с одной стороны 3 см, с другой стороны матраса 2 см и термовойлоком с обеих сторон, которая обладает средней степенью жесткости. Мелкоячеистая структура пены способствует воздухообмену и поддержанию здорового климата в спальне.
Пена Эластик абсолютно гипоаллергенна и обладает анатомическим эффектом, то есть легко подстраивается под контуры тела, и обеспечивает надежную поддержку позвоночнику.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина1900 мм
- Высота200 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет