Характеристики товара
Описание
Цена указана в чехле жаккард/ППУ
Ортопедический матрас изготовлен на основе независимого пружинного блока ТФК высотой 14 см, 256 пружин на 1 м2, диаметр пружин 6 см. Каждая пружинка зашита в отдельный чехол из износостойкого материала. Для большего комфорта по периметру установлен короб из ортопены.
Мягкое наполнение из ортопены (пенополиуретан) толщиной из 1,5 см и кокоса толщиной 1 см с обоих сторон матраса является бюджетной альтернативой натуральному латексу и способствует воздухообмену, поддерживая здоровый микроклимат в спальне.
Слой кокосовой койры усиливает прочность конструкции, продлевая срок службы изделия. Для полноценного отдыха независимый пружинный блок обеспечивает во время сна ортопедическую поддержку позвоночника и высокий уровень комфорта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина1900 мм
- Высота190 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет