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Настоящее фото товара Матрас Бриан, 80х190, произведённого компанией ChiedoCover
Матрас Бриан, 80х190
10 оценок
9 190
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Матрас Бриан, 80х190 - фото 1

Матрас Бриан, 80х190

Артикул: CH-070-050
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина1900 мм
  • Высота190 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Матрас Торинс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цена указана в чехле жаккард/ППУ

Ортопедический матрас изготовлен на основе независимого пружинного блока ТФК высотой 14 см, 256 пружин на 1 м2, диаметр пружин 6 см. Каждая пружинка зашита в отдельный чехол из износостойкого материала. Для большего комфорта по периметру установлен короб из ортопены.

Мягкое наполнение из ортопены (пенополиуретан) толщиной из 1,5 см и кокоса толщиной 1 см с обоих сторон матраса является бюджетной альтернативой натуральному латексу и способствует воздухообмену, поддерживая здоровый микроклимат в спальне.

Слой кокосовой койры усиливает прочность конструкции, продлевая срок службы изделия. Для полноценного отдыха независимый пружинный блок обеспечивает во время сна ортопедическую поддержку позвоночника и высокий уровень комфорта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина1900 мм
  • Высота190 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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