Товар в корзине. Перейти
Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках - фото 1Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках - фото 2

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках

Артикул: CH-067-917
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.
Следующий Наматрасник Аквастоп 800, на резинках
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 800, на резинках от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стеганый наматрасник — изделие для защиты матраса от загрязнений, износа и потери формы спального места.
Фиксируется на матрасе 4 широкими резинками по углам. Резинка “голова-ноги". Использование наматрасника рекомендуется для всех видов матрасов, а для изделий из поролона или латекса обязательно, так как эти материалы не способны самостоятельно обеспечить полноценный влагообмен. Наматрасник продлит срок использования матраса или дивана, заменить его гораздо проще и дешевле.

Состав: поплекс 100% п/э

Наполнитель: п/э волокно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина2000 мм
  • Материалполиэстер, поплекс
  • Плотность300 г/м²
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Матрас Веро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Матрас Веро

12
Настоящее фото товара Матрас Марио 2, беспружинный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Матрас Марио 2, беспружинный

14
Фотография товара Матрас Polini kids basic, 1900*900*120, микрофибра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Polini kids basic, 1900*900*120, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Матрас Polini kids basic, 1900*900*120, микрофибра

14
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 1800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Наматрасник Аквастоп 1800, с бортом из бязи 25см

10
New
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1800, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1800, на резинках

15
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1000, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1000, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Наматрасник Дабл джерси люкс 1000, с непромокаемым бортом 25см

7
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см

12
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, на резинках

13
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

5
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см

11

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Подушка Комфорт, микрофибра, 70*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка Комфорт, микрофибра, 70*70, произведённого компанией ChiedoCover
690

Подушка Комфорт, микрофибра, 70*70

13
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр , произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр

14
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40

9
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

7
Фотография товара Декоративная подушка Bella, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная подушка Bella, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Декоративная подушка Bella, серая

47
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр

8
Настоящее фото товара Наволочка 520х720, сатин 40/40, полоса 3х3, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Наволочка 520х720, сатин 40/40, полоса 3х3

7
В наличии
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Наматрасник Дабл джерси люкс 800, с бортом из бязи 25см

10
Фотография товара Подушка KRAPIVA 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка KRAPIVA 4, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Подушка KRAPIVA 4

42
Настоящее фото товара Наволочка, поликоттон, произведённого компанией ChiedoCover
от360

Наволочка, поликоттон

11

Другие товары из раздела матрасы и наматрасники

Настоящее фото товара Матрас Матио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Матрас Матио

14
Фотография товара Матрас для шезлонга Slim, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Slim, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Матрас для шезлонга Slim, черный

9
В наличии 18 шт.
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1800, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 1800, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Наматрасник Аквастоп 1800, на резинках

6
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Аквастоп 800, с бортом из бязи 25см

15
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 2000, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 2000, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник Аквастоп 2000, с бортом из бязи 25см

15
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1400, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1400, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник Дабл джерси люкс 1400, с непромокаемым бортом 25см

10
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 900, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 900, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник Дабл джерси люкс 900, с бортом из бязи 25см

10
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

15
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см

14
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках

10

Товар в корзине

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках
Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках
от 1 190
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Подушка Комфорт, микрофибра, 70*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка Комфорт, микрофибра, 70*70, произведённого компанией ChiedoCover
690

Подушка Комфорт, микрофибра, 70*70

13
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр , произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр

14
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40

9
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

7