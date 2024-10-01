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Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр - фото 1Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр - фото 2Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр - фото 3Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр - фото 4Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр - фото 5Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр - фото 6

Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр

Артикул: CH-067-765
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Одеяло Premium - это то, что нужно каждому оптовому покупателю, ищущему качественный текстиль для гостиниц и отелей. Этот продукт представляет собой одеяло из натурального хлопка с высоким качеством и функциональностью, которые будут удовлетворять самые высокие требования Ваших клиентов.

Одеяло Premium сделано из натурального хлопка, что обеспечивает максимальный комфорт и теплоизоляцию. Благодаря тонкой и гибкой ткани, одеяло легко стирать и сушить, а также хорошо сохраняет форму после стирки.
Для наполнения используется "Файберпласт", который обеспечивает идеальный баланс теплоизоляции и лёгкости одеяла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1720 мм
  • Ширина2050 мм
  • НаполнительФайберпласт
  • Материалтик
  • Плотность150 г/м²
  • Цветбелый

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