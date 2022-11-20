Характеристики товара
Описание
Возможное исполнение из крапивы, льна, хлопка.
Основные характеристики
- Длина570 мм
- Ширина370 мм
Возможное исполнение из крапивы, льна, хлопка.
Стул Азия 20мм
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50