Характеристики товара
Описание
вес 1 п. м. 105 кг, объем 0.3 м.куб
Основные характеристики
- Высота2750 мм
- Ширина2000 мм
- Материалдерево, сталь
- Цветчерный
вес 1 п. м. 105 кг, объем 0.3 м.куб
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