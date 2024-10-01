Товар в корзине. Перейти
Нож барный, сталь нержавеющая,полиамид, серебристый,черный - фото 1

Нож барный, сталь нержавеющая,полиамид, серебристый,черный

Артикул: CH-058-305
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож барный «Латина», сталь нержавеющий, полипропилен, серебристый, коричневый
Фотография товара Нож барный «Латина», сталь нержавеющий, полипропилен, серебристый, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Нож барный «Тутти», сталь нержавеющая, нейлон, серебристый, черный
Фотография товара Нож барный «Тутти», сталь нержавеющая, нейлон, серебристый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина221 мм
  • Ширина21 мм
  • Вес0,45 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Лопатка термостойкая, синняя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Лопатка термостойкая, синняя

8
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Дориа», произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Дориа»

11
В наличии 720 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7801
1 790 ₽Оптовая цена

Вилка столовая

15
В наличии 246 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Амеба», произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Амеба»

12
В наличии
Настоящее фото товара Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл, произведённого компанией ChiedoCover
от100

Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл

10
В наличии
Настоящее фото товара Ложка с перфорацией, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 440

Ложка с перфорацией, дерево

13
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пати»

8
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, D280, произведённого компанией ChiedoCover
от980

Крышка, сталь нержавеющая, D280

12
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Сублим», произведённого компанией ChiedoCover
от2 1909
2 390 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Сублим»

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Барок», произведённого компанией ChiedoCover
от2 8808
3 100 ₽

Вилка столовая «Барок»

7
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Нож барный, сталь нержавеющая,полиамид, серебристый,черный
Нож барный, сталь нержавеющая,полиамид, серебристый,черный
от 920
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Лопатка термостойкая, синняя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Лопатка термостойкая, синняя

8
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Дориа», произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Дориа»

11
В наличии 720 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7801
1 790 ₽Оптовая цена

Вилка столовая

15
В наличии 246 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Амеба», произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Амеба»

12
В наличии